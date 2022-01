Elisa a Sanremo 2022

A oltre vent'anni dalla vittoria sanremese, la cantautrice torna sul palco dell'Ariston Elisa Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del Festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben 25 artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non mancano delle giovani novità tra i concorrenti della manifestazione canora, ma nemmeno i big che rendono eccezionale la nostra musica. Tra questi troviamo Elisa, che tornerà al Festival di Sanremo con l'inedito "O forse sei tu”.

Chi è Elisa

Elisa Toffoli è una cantautrice, musicista e produttrice discografica che vanta oltre vent'anni di carriera e numerosi successi e riconoscimenti, anche internazionali. Ha pubblicato dieci album in studio, dall'esordio "Pipes & flowers" del 1997 all'ultimo "Diari aperti" (2018), che include il duetto con Francesco De Gregori per il brano "Quelli che restano" e il singolo "Se piovesse il tuo nome", scritto con Calcutta e Dardust.

Nel corso degli anni ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi, riscuotendo grande successo anche in Europa e in Nord America, raggiungendo, con album e singoli, oltre venti volte la top ten, e conquistando complessivamente un disco di diamante, un disco multiplatino, quarantaquattro dischi di platino e nove dischi d'oro. L'inizio del suo successo possiamo fissarlo con la sua partecipazione (e vittoria) al Festival di Sanremo 2001 col brano "Luce (tramonti a nord est)". Non solo Sanremo: la cantautrice ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, dalla Targa Tenco a due Premi Lunezia, da 15 Music Awards al Festivalbar e al Nastro d'argento.

Tra i successi da ricordare, anche il brano "Ancora qui" del 2013 per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino "Django Unchained", scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone. Negli ultimi anni l'abbiamo vista duettare con alcuni dei nuovi nomi del panorama musicale italiano, tra cui Carl Brave, col brano "Vivere tutte le vite", Takagi & Ketra e Tommaso Paradiso in "Da sola/In the night", Marracash, Rkomi e Mahmood, quest'ultimi due in gara a Sanremo 2022. Di recente è apparsa nel nuovo album del cantautore Giorgio Poi "Gommapiuma" col brano "Bloody Mary".

