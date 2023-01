Elodie a Sanremo 2023

Uno dei ritorni più attesi di questa edizione, l'artista si presenterà sul palco dell'Ariston col brano "Due" Elodie Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia promette già emozioni e sorprese, grazie anche a una line-up di artisti e artiste in gara davvero interessante. Dal prossimo 7 febbraio sul palco dell'Ariston, infatti, troveremo anche inaspettati ritorni che alimentano l'attesa. Come Elodie che prenderà parte al Festival in gara col brano "Due", dopo la sua ultima partecipazione come co-conduttrice di Amadeus nell'edizione del 2021.

Chi è Elodie

Elodie esordisce nel 2015 nel talent show Amici di Maria De Filippi, dove si classifica al secondo posto. Nello stesso anno debutta ufficialmente nell'industria musicale col suo primo album "Un'altra vita", prodotto da Luca Mattioni ed Emma Marrone. Da quel momento il successo di Elodie cresce esponenzialmente lungo un percorso ricco di traguardi, soddisfazioni e conferme.

Nel 2017 debutta sul palco di Sanremo con l'inedito "Tutta colpa mia", scritto tra gli altri da Emma. Lo stesso anno pubblica il secondo album, che porta lo stesso nome del brano sanremese e segue un lungo tour, che include partecipazioni a eventi nazionali come il Wind Music Award all'Arena di Verona e il Capodanno in musica all'Unipol Arena di Bologna, trasmesso su Canale 5.

Ma è nel 2018 che Elodie si fa conoscere, e amare, come una vera popstar da classifica grazie a una serie di hit azzeccate e di successo, come "Nero Bali" insieme a Michele Bravi e Gué Pequeno, e "Rambla" in collaborazione con Ghemon. L'anno seguente conquista l'estate italiana con i singoli "Pensare male" con i The Kolors e "Margarita", prodotto da Takagi & Ketra e in duetto con Marracash, con cui poco dopo ufficializzerà il fidanzamento. Nell'autunno seguente collabora con Lazza e Tedua per una versione piano e voce del brano "Catrame", per poi partecipare alla nuova versione de "Le ragazze di Porta Venezia" di Myss Keta, insieme a Roshelle, Joan Thiele, Priestess e La Pina.

Nel 2020 torna sul palco del Festival di Sanremo con l'inedito "Andromeda", scritto da Mahmood e Dardust, e nello stesso anno pubblica il suo terzo album "This is Elodie", che vede la partecipazione dei rapper Gemitaiz, nel brano "Non è la fine", e Fabri Fibra in "Mal di testa". Ma non si ferma qui, anzi, Elodie decide di conquistare anche questa estate italiana con i due brani "Guaranà" e "Ciclone" insieme a Takagi & Ketra, e poco dopo anche le classifiche invernali col singolo "Parli parli" con Carl Brave. Nel 2021 torna al Festival di Sanremo, ma come co-conduttrice di Amadeus e Fiorello ed esibendosi con un medley di brani del suo repertorio e altri successi internazionali.

Torna sul piccolo schermo con la seconda stagione del programma di Prime Video "Celebrity Hunted: Caccia all'uomo" che vince insieme alla collega e amica Myss Keta, e poco dopo conduce la prima puntata de "Le Iene" insieme a Nicola Savino. Chiude l'anno in bellezza col singolo "La cosa del Diavolo" insieme al Rkomi e con l'ingaggio nel ruolo di protagonista per il film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione orizzonti della 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dell'anno successivo. Il 2022 si apre col nuovo singolo "Bagno a mezzanotte", scritto da Elisa, a cui segue il secondo "Tribale". Conclude l'anno annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 in gara con l'inedito "Due" e, poco dopo, pubblicando il primo singolo estratto dal suo nuovo album omonimo "OK. respira".