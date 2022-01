Emma a Sanremo 2022

La cantante e giudice di X Factor torna sul palco dell'Ariston, già vincitrice del Festival nel 2012 Emma Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben 25 artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non mancano giovani novità tra i concorrenti della manifestazione canora, ma nemmeno i big che rendono eccezionale la nostra musica. Tra questi troviamo Emma, che tornerà al Festival di Sanremo con l'inedito "Ogni volta è così".

Chi è Emma

Emma Marrone, pseudonimo di Emmanuela Marrone, non ha certo bisogno di presentazioni. Tutti ricorderete l'inizio della sua carriera, quando nel 2009 vinse la nona edizione del talent Amici di Maria De Filippi, per poi firmare per l'etichetta discografica Universal. Da quel momento è stato un susseguirsi di successi e gratificazioni: il primo album arriva nel 2010 col titolo "A me piace così" e l'anno seguente debutta sul palco del Festival di Sanremo 2011 in coppia con i Modà col brano "Arriverà", classificandosi seconda. Poco dopo pubblica l'album "Sarò libera", che include i singoli "Cercavo amore" e "Maledetto quel giorno". Ma è nel 2012 che vincerà la manifestazione canora con l'inedito "Non è l'inferno", mentre nel 2014 viene scelta per rappresentare l'Italia agli Eurovision col brano "La mia città".

Nel 2015 torna sul palco dell'Ariston, non in gara, ma come valletta della kermesse sanremese, insieme ad Arisa e all'attrice Rocío Muñoz Morales, scelte dal direttore artistico di quella edizione Carlo Conti.

È stata ospite anche di numerose serate e show per omaggiare i grandi nomi della musica italiana, come i concerti di Gianna Nannini e Fiorella Mannoia all'Arena di Verona e quello di Renato Zero. Insieme a Elisa ha partecipato alla seconda puntata dello show televisivo "Capitani coraggiosi" di Gianni Morandi e Claudio Baglioni. Nel 2016 ha preso parte all'album "Amici non ne ho... ma amiche sì!" di Loredana Bertè, duettando nei brani "Non sono una signora" e "Amici non ne ho", e poco dopo è stata ospite di Franco Battiato per il Milo Fest al Teatro Lucio Dalla.

Non solo musica, ma anche televisione e cinema: Emma è stata giudice in alcune puntate di "Amici di Maria De Filippi" e dal 2020 anche di "X Factor" insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. Sempre nel 2020 è stata super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, sia con un medley dei suoi successi e che insieme al cast del film "Gli anni più belli", diretto da Gabriele Muccino, di cui è stata protagonista insieme a Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Nello stesso anno pubblica la riedizione del suo ultimo album "Fortuna", che include i singoli "Stupida allegria" con il rapper Izi e "Latina", scritta per lei da Calcutta, Dardust e Davide Petrella.

Il 15 gennaio 2021 pubblica il singolo "Pezzo di cuore" con Alessandra Amoroso, mentre nel giugno dello stesso anno incide "Che sogno incredibile" insieme a Loredana Bertè. I due brani hanno anticipato la raccolta "Best of Me", che contiene una selezione dei suoi principali successi con un nuovo arrangiamento.

Il testo di "Ogni volta è così"