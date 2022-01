Emma: «Ho trovato una vera alleata»

Ora guidicatemi voi: Emma Marrone, in arte Emma, è stata in giuria a “X Factor” su Sky fino a poche settimane fa Emma Redazione Sorrisi







Dieci anni fa la vittoria con “Non è l’inferno” la consacrò come una delle cantanti top in Italia. Al Festival ci tornò tre anni dopo, per condurlo insieme con Carlo Conti, Arisa e Rocío Muñoz Morales. Ora Emma è di nuovo in gara, più agguerrita che mai. E si è portata i rinforzi: a dirigere l’orchestra sarà Francesca Michielin. «La proposta è venuta direttamente da lei e io ho accettato subito perché la stimo moltissimo. Inoltre è un messaggio forte il fatto che due donne affermate si ritrovino così, senza rivalità».

Il suo brano si intitola “Ogni volta è così”: «L’ho scritto con Davide Petrella e Dario Faini, che mi conoscono da una vita. Parla di amore e di una condizione delle donne i cui comportamenti vengono spesso giudicati come sbagliati a prescindere. Vocalmente è un brano insidiosissimo, assai diverso da quello che canto di solito: vi stupirò».

Dei suoi Festival passati Emma conserva un ricordo particolare: «Proprio nel 2012 mi trovai a fumare una sigaretta con Lucio Dalla: io ero ancora una novellina, lui un maestro, ma mi trattava alla pari. Che emozione!».