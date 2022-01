Fabrizio Moro: «Questa è una dedica da film»

Nella settimana del Festival uscirà l’Ep “La mia voce”, con sei brani. Altri sei usciranno a settembre Fabrizio Moro Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Fabrizio Moro ha vinto due volte il Festival. La prima nel 2007 nelle Nuove proposte con “Pensa”, la seconda tra i Big in coppia con Ermal Meta nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”. Quest’anno torna con “Sei tu”. «È una canzone che in realtà non avevo immaginato per il Festival» spiega Fabrizio.

«Durante la pandemia, costretto a stare lontano dal palco, ho scritto un po’ per gioco “Ghiaccio”, un film che avevo in mente da tempo (nelle sale dal 7 al 9 febbraio, ndr). Con il mio amico Alessio De Leonardis l’abbiamo girato, coinvolgendo nel cast Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, e poi ho composto la colonna sonora. “Sei tu” è nata così, circa un anno fa. Ho scritto diverse canzoni d’amore nella mia vita, però credo che questa sia la dedica d’amore più intensa e importante che io abbia mai fatto a una persona».

E per valorizzarla al meglio con un’esibizione impeccabile sul palco dell’Ariston, il cantante si sta preparando con cura: «Io sono emotivo e soffro parecchio la pressione. Per cercare di controllarla mi sto preparando fisicamente, prendo lezioni con un vocal coach, alleno le corde vocali, curo l’alimentazione, il riposo… sto facendo discorsi da vecchio, eh (ride)? In realtà non avevo mai fatto niente di tutto ciò per le altre partecipazioni al Festival, ma questo è un progetto a cui tengo particolarmente».