FantaSanremo: che cos’è e come si gioca?

All’edizione del 2022 hanno partecipato circa 500 mila persone: ecco il regolamento e le parole di uno degli ideatori Matteo Valsecchi







Da tre anni in parallelo al Festival di Sanremo si svolge un gioco che ha fatto e sta facendo ancora impazzire fan e artisti. Parliamo del FantaSanremo, ispirato al modello del più celebre Fantacalcio, ossia il campionato di calcio virtuale che si basa sui voti presi dai calciatori. Un’idea in apparenza folle, quella del FantaSanremo, nata in un bar marchigiano, ma che oggi spopola. E anche noi di Sorrisi, durante le giornate del Festival, saremo coinvolti. Ma esattamente che cos’è e come si gioca?

Tutti possono partecipare iscrivendosi entro le 23.59 del 6 febbraio sul sito www.fantasanremo.com. Ogni concorrente deve comporre una sua squadra di cinque cantanti (di cui uno sarà nominato Capitano), che nel corso del Festival accumuleranno dei punti (più avanti vi spieghiamo come). In base ai punti totalizzati da ciascuna squadra (sommando il punteggio degli artisti che la compongono) verrà stilata e pubblicata sul sito la classifica che decreterà il giocatore vincente (non c’è nessun premio, solo il prestigio).

A ogni cantante è stato assegnato dai creatori del gioco un valore, espresso in “Baudi” (una sorta di moneta virtuale in onore di Pippo). Qualche esempio: Anna Oxa vale 18 Baudi, Giorgia 25 Baudi, Paola e Chiara 22 Baudi. Ogni giocatore dovrà formare la sua cinquina spendendo un massimo di 100 Baudi. Anche qui facciamo un esempio: Coma_Cose (20 Baudi), Tananai (22 Baudi), Elodie (24 Baudi), Olly (16 Baudi), Modà (18 Baudi). E i punti che daranno la classifica generale come vengono calcolati?

Tutto avviene in base a una serie di bonus e malus che trovate riportati sul sito del gioco. I bonus sono dati dalle posizioni della classifica finale del Festival, dalla vittoria dei premi collaterali e da una serie di variabili che vanno dall’abbigliamento alla presenza di ballerini sul palco, dai baci alle telecamere al pianto per l’emozione durante l’esibizione. Ma non solo. Alcuni bonus sono veramente spassosi: un cantante accompagnato dal maestro Peppe Vessicchio prenderà 25 punti, uno che corre sul lungomare con Gianni Morandi 20 punti, il bagno nelle acque di Sanremo ne darà 25 (50 se fatto di notte), un’invasione del palco non programmata darà 50 punti. Il discorso analogo vale per i malus. Per esempio se uno dei vostri artisti dice “FantaSanremo” sul palco vi costerà 10 punti e così via. I bonus e i malus del Capitano di ogni squadra verranno raddoppiati nel corso della puntata finale.

Alla fine del Festival sul sito ci sarà la classifica finale, ma se volete potrete anche sfidarvi tra voi amici in un minicampionato (basterà confrontare i punti fatti). Noi della redazione di Sorrisi lo faremo e chissà se vi diremo mai chi sarà il vincitore!

Una storia cominciata in un bar

Se oggi il FantaSanremo è diventato un fenomeno irresistibile, il merito è di un gruppo di ragazzi marchigiani, super appassionati degli Festival. Ne parliamo con Giacomo Piccinini, uno degli ideatori.

Com’è nato il FantaSanremo?

«Tutto è cominciato nel 2020. Io e alcuni amici, lavoratori nel mondo dello spettacolo come me che frequentavano il bar “Papalina” della Corva di Porto Sant’Elpidio (FM), avevamo da anni il nostro gruppo di ascolto del Festival e ci divertivamo a fare alcuni giochi con pagelloni o finte giurie demoscopiche. Tre anni fa abbiamo deciso di cambiare tutto inventandoci il gioco come più o meno è ora».

E poi?

«In quella prima edizione, che giocavamo solamente off-line, eravamo appena in 47. Poi nel 2021 abbiamo dovuto affrontare le limitazioni dovute alla pandemia e quindi, ovviamente, non potevamo andare al bar. Per cui decidemmo di trasferire il FantaSanremo online, aprendo un sito Internet. Col passaparola, nel giro di poche settimane si iscrissero 47 mila giocatori».

Qual è il primo artista che ha sposato la vostra causa?

«Furono i ragazzi di Lo Stato Sociale, proprio nell’edizione del 2021, che nel testo della loro canzone inserirono la parola “FantaSanremo” e che dava, allora, un bonus ai giocatori».

Da quel momento è esploso il fenomeno.

«Esatto. Abbiamo conosciuto altri artisti che si sono messi a giocare con noi. Così nell’edizione scorsa ci siamo ritrovati con 500 mila iscritti».

Com’è cambiata la vostra vita?

«Prima eravamo musicisti che giocavano al FantaSanremo. Ora, invece, questo è diventato un lavoro e la musica un hobby (ride)».

In quanti siete a gestire il gioco?

«Siamo una ventina, tra chi si occupa dei social network, chi segue il sito e chi si occupa del regolamento, che aggiorniamo sempre per rendere il gioco più vario. Per esempio in questa edizione abbiamo deciso di aggiungere dei bonus anche per cose che avvengono durante la settimana e non solo sul palco».