Fasma al Festival di Sanremo 2021 con “Parlami”: «Abbiamo tante cose da dire e lo faremo non solo grazie alla musica»

18 Gennaio 2021 | 11:37 di Cecilia Esposito

All'inizio del 2021, con la 71° edizione del Festival di Sanremo alle porte, è giunto il momento di conoscere meglio i 26 campioni in gara. Una line-up speciale che vuole dare spazio ai giovani: come Fasma, rapper emergente che si esibirà sul palco dell'Ariston col brano "Parlami".

Non sarà la prima volta all'Ariston per lui che lo scorso anno era stato selezionato tra le nuove proposte. «Quando parlo di me parlo della scelta comune con i miei amici» ci racconta del momento in cui è stata presa la decisione di tornare «Abbiamo capito che questa poteva essere una traccia non per portare a Sanremo qualcosa che avevamo già portato, ma qualcosa di diverso, per far capire un’altra parte di noi». Per questa edizione promette: «Dal festival 2021 mi aspetto tante sorprese, abbiamo tante cose da dire e lo faremo in ogni modo possibile, non solo grazie alla musica».



Chi è Fasma

Romano, ventiquattro anni, Fasma, pseudonimo di Tiberio Fazioli, inizia a scrivere i primi brani all'età di tredici anni. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG, Barak da Baby e Tommy l’Aggiustatutto. Nel 2017 inizia a pubblicare le sue prime canzoni, ottengono notevole successo, tra cui "Lady D.", "Monnalisa" e "Marylin M.", certificata disco d’oro, e compongono l'EP d’esordio di Fasma "WFK.1". Nel 2018 esce il suo primo album “Moriresti per vivere con me?” e nello stesso anno si fa notare al “Wind Summer Festival”, vincendo la prima serata di gara dopo essere stato selezionato tra i 6 migliori emergenti. Nel 2019 partecipa a Sanremo Giovani, salendo sul palco dell'Ariston nel 2020 nella categoria Nuove Proposte col brano "Per sentirmi vivo", classificandosi terzo. Nel febbraio del 2020 pubblica il suo nuovo album "Io sono Fasma" per Sony Music.