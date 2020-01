Foto: Amadeus posa in esclusiva per Sorrisi per il suo primo servizio da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 - Credit: © Pigi Cipelli

Date, giurie e informazioni su Sanremo 2020

Sanremo 2020, il 70° Festival della Canzone Italiana, si terrà a Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020 e sarà trasmesso ogni sera su Raiuno a partire dalle ore 20.35.

Il Festival si articolerà in cinque serate. Gli Artisti e le relative canzoni che parteciperanno a Sanremo 2020 saranno suddivisi in due sezioni:

- Sezione CAMPIONI

- Sezione NUOVE PROPOSTE

Complessivamente, le giurie che determineranno classifiche e vincitori delle due sezioni saranno: una Giuria Demoscopica, una Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, il pubblico tramite il sistema di Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile, i musicisti e coristi dell’Orchestra del Festival.

Chi conduce? Presentatori e vallette

I cantanti e le canzoni di Sanremo 2020

Bugo e Morgan - "Sincero"

Alberto Urso - "Il sole ad est"

Tosca - "Ho amato tutto"

Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"

Piero Pelù - "Gigante"

Elodie - "Andromeda"

Le Vibrazioni - "Dov'è"

Riki - "Lo sappiamo entrambi"

Rancore - "Eden"

Elettra Lamborghini - "Musica (e il resto scompare)"

Marco Masini - "Il confronto"

Levante - "Tiki Bom Bom"

Achille Lauro - "Me ne frego"

Paolo Jannacci - "Voglio parlarti adesso"

Michele Zarrillo - "Nell'estasi o nel fango"

Raphael Gualazzi - "Carioca"

Giordana Angi - "Come mia madre"

Diodato - "Fai rumore"

Anastasio - "Rosso di rabbia"

Enrico Nigiotti - "Baciami adesso"

Irene Grandi - "Finalmente io"

Pinguini Tattici Nucleari - "Ringo Starr"

Francesco Gabbani - "Viceversa"

Junior Cally - "No grazie"

Il programma delle 5 serate

martedì 4 febbraio : verranno eseguite 12 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE



: verranno eseguite 12 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE mercoledì 5 febbraio : esecuzione delle altre 12 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE



: esecuzione delle altre 12 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE giovedì 6 febbraio : esecuzione da parte dei 24 CAMPIONI di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE



: esecuzione da parte dei 24 CAMPIONI di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE venerdì 7 febbraio : esecuzione delle 24 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE



: esecuzione delle 24 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE sabato 8 febbraio: esecuzione delle 24 canzoni in competizione della sezione CAMPIONI. Al termine della serata verrà proclamata la canzone Vincitrice della sezione CAMPIONI.



Le Nuove proposte

Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Tecla Insolia.

Gli ospiti confermati ufficialmente

Amadeus ha confermato la presenza al Festival come ospiti di Fiorello, Roberto Benigni, Salmo, Al Bano e Romina Power e Tiziano Ferro che sarà presente in tutte e cinque le serate. Mentre non ci saranno co-conduttrici fisse, ma diverse figure femminili lo affiancheranno ogni sera sul palco dell'Ariston.

Il primo artista internazionale annunciato ufficialmente, invece, è Lewis Capaldi.



Regolamento del Festival

È stato pubblicato il regolamento del prossimo Festival di Sanremo, con ulteriori tre modifiche che potete trovare qui:



• modifica del 28/11/2019 • modifica del 12/12/2019 • modifica del 06/01/2020



La principale novità riguarda la serata dedicata alle cover, in calendario per giovedì 6: non sarà più una gara a parte come in passato. Infatti i voti ottenuti dalle canzoni, scelte all’interno del repertorio storico di Sanremo, contribuiranno a definire la classifica finale.

Come si vota

In ogni serata, nella sezione Campioni saranno chiamate a votare giurie diverse. Quella Demoscopica per le prime 12 canzoni eseguite il martedì e per le seconde 12 che saranno eseguite il mercoledì.

La giuria composta da Musicisti e Coristi dell’Orchestra voterà il giovedì, poi il venerdì toccherà alla giuria di Stampa, Tv, Radio e Web.

Solo nell’ultima serata Demoscopica e Stampa voteranno insieme, con l’aggiunta del Televoto da casa. I tre sistemi di votazione nella serata finale avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%.



Un meccanismo analogo verrà utilizzato anche per la votazione delle Nuove proposte (solo Demoscopica al martedì e al mercoledì; Demoscopica, Stampa e Televoto al giovedì e al venerdì).

Albo d'oro

• I vincitori degli ultimi 10 anni:



2010: Valerio Scanu - "Per tutte le volte che..."

- "Per tutte le volte che..." 2011: Roberto Vecchioni - "Chiamami ancora amore"

- "Chiamami ancora amore" 2012: Emma - "Non è l'inferno"

- "Non è l'inferno" 2013: Marco Mengoni - "L'essenziale"

- "L'essenziale" 2014: Arisa - "Controvento"

- "Controvento" 2015: Il Volo - "Grande amore"

- "Grande amore" 2016: Stadio - "Un giorno mi dirai"

- "Un giorno mi dirai" 2017: Francesco Gabbani - "Occidentali's karma"

- "Occidentali's karma" 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro - "Non mi avete fatto niente"

- "Non mi avete fatto niente" 2019: Mahmood - "Soldi"

