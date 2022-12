Sanremo 2023: i nomi dei cantanti (Big) del Festival. Gli ospiti e i conduttori

Date, nomi, giurie, regolamento. Tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Sanremo 2023 Redazione Sorrisi







La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2023 (che si tiene al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023) è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Amadeus durante il Tg1 delle 13.30 di domenica 4 dicembre. 28 artisti in gara (22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani) con 28 canzoni inedite.

Come per l'edizione 2022, l’unica categoria in gara al Festival si chiama “Artisti”: i Giovani si sfidano il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro otterranno un posto in gara tra i Big.

I titoli delle canzoni in gara verranno annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.

I cantanti (Big) in gara a Sanremo 2023

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

I conduttori di Sanremo 2023

Amadeus è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi (tutte le sere) e Chiara Ferragni (prima serata e serata finale).

Gli ospiti di Sanremo 2023

Non sono ancora stati confermati ufficialmente gli ospiti di Sanremo 2023

Il PrimaFestival

Per quanto riguarda il “PrimaFestival” Amadeus ha annunciato che alla conduzione ci sarà Andrea Delogu e come inviati Gli Autogol e Jody Cecchetto.

Il regolamento di Sanremo 2023

Giurie e votazioni

Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica, mentre nella quinta i 25 campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 3 finalisti nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.

