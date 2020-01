Festival di Sanremo: le sigle più belle

27 Gennaio 2020 | 17:01 di Marianna Ninni

Proprio come moltissime canzoni, anche alcune delle sigle del Festival di Sanremo sono rimaste vive nella memoria degli spettatori. Sono quei tormentoni che resistono al tempo e hanno fatto la storia proprio come i cantanti, i presentatori più simpatici o le vallette.



Sanremo fa parte del patrimonio culturale italiano e le sigle del Festival della Canzone Italiana sono state scelte per incorniciare e accompagnare uno tra i programmi più importanti della storia della televisione italiana. La prima risale alla seconda metà degli Anni 60 - precisamente nel 1969 - s'intitola "La canzone portafortuna" e a interpretarla è Tony Renis insieme a Lara St. Paul. Ma dal 1951 a oggi sono state numerose quelle che hanno lasciato il segno. Nel 1976 la sigla della 26esima edizione del Festival di Sanremo è curata dall’Orchestra di Riccardo Valtellini che è anche autore del brano.



Impossibile non ricordare il Festival di Sanremo del 1981: la madrina è Nilla Pizzi e tra gli ospiti c’è l’indimenticabile Alberto Sordi. A condurre è un giovanissimo Claudio Cecchetto, insieme a Eleonora Vallone e Nilla Pizzi e la sigla tormento è "Gioca Jouer". Difficile da dimenticare anche la sigla di Sanremo del 1982, presenta di nuovo Claudio Cecchetto affiancato da Patrizia Rossetti e Daniele Piombi, ma la sigla è cantata dal comico Pippo Franco e si intitola"Che Fico!". Da lì in poi sono tanti gli artisti che si prestano a interpretare e cantare le sigle di Sanremo. Nel 1983 tocca all’attore Nino Manfredi, interprete di "Canzone Pulita", sigla di chiusura del Festival. Non mancano Mina, Loretta Goggi e Luciano Pavarotti. Quest’ultimo nel 1988 interpreta "Nel blu dipinto di blu".



Ma il vero tormentone scoppia nel 1996 quando il Festival di Sanremo regala al pubblico l’ormai nota frase “Perché Sanremo è Sanremo”. Ad essere precisi la sigla viene mandata in onda per la prima volta nel 1995, ma la versione ufficiale arriva l’anno successivo. Diamo uno sguardo alle sigle più belle del Festival di Sanremo che hanno fatto la storia e sono rimaste scolpite nella nostra mente.