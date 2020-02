Francesca Sofia Novello: a Sanremo 2020 «Ho una mamma per amica»

07 Febbraio 2020 | 13:17 di Redazione Sorrisi

Qualcuno la conosce perché è la fidanzata di Valentino Rossi, ma Francesca Sofia Novello, 26enne di Arese (Milano), è una modella molto quotata. Per lei Sanremo è la prima apparizione in tv.



Rimedi antiansia per questo debutto?

«Fiori di Bach, a litri!».



Qual è la canzone della storia del Festival che le somiglia di più?

«La canzone di Ultimo dell’anno scorso: “I tuoi particolari”. Descrive la mia quotidianità, fatta di cose semplici».



Per lavoro indossa abiti meravigliosi, ma nella vita di tutti i giorni c’è qualcosa che le dà fastidio mettere?

«I collant».



Le tre cose che ama di più?

«Il sole, i viaggi e i cani: ho tre pinscher e due golden retriever con il mio fidanzato».



Valentino la vede bene a Sanremo?

«Mi incoraggia e mi dà la carica. Mi ha detto: “Vai, e sul palco sii te stessa”».



E qual è il suo messaggio per il pubblico?

«Il mio motto di sempre: “Se insisti, resisti, raggiungi e conquisti”. Un invito a credere nei propri sogni fino in fondo».



Chi è la persona che le ha fatto fare passi da gigante nella vita?

«Si chiama Teresa, è la donna a cui mi ispiro ed è anche la mia manager. In hotel a Sanremo dormiamo insieme nel lettone. E sapete perché? È la mia bellissima e dolcissima mamma».