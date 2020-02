01 Febbraio 2020 | 9:11 di Redazione Sorrisi

Quest’anno a Sanremo vedrete un Francesco Gabbani nuovo e inaspettato. «Per due edizioni mi sono presentato in gara con brani provocatori, ballerini, con un approccio poco “sanremese”» racconta il cantautore toscano. «Nel 2020 invece vi mostrerò il mio lato più intimista ed emozionale, che è sempre esistito ma che forse il pubblico del Festival non conosce». La canzone si intitola “Viceversa”: «Voglio portare tutti a riflettere sull’individualismo: il benessere diffuso ci spinge a puntare sulla realizzazione di sé, ma io mi auguro di far riscoprire il piacere della condivisione. Il senso della vita sta in un sentimento dove c’è un’andata e un ritorno».

All’Ariston, tre anni fa, c’era una scimmia al suo fianco: «Stavolta l’elemento scenico sarà l’apertura della mia anima» dice ridendo. «In molti si staranno chiedendo: “Cosa combinerà Gabbani?”. E invece sul palco porterò solo me stesso, la mia musica e la mia sincerità». “Viceversa” è anche il titolo dell’album che uscirà il 14 febbraio: «Il concetto della condivisione è anche il filo rosso che lega questi nove brani a cui ho lavorato per mesi» spiega. «Il precedente “Magellano” parlava di un viaggio alla ricerca di noi stessi, ora si torna a casa. Per capire noi stessi in rapporto agli altri».

La curiosità

Gabbani è l’unico artista nella storia di Sanremo ad aver vinto nelle due categorie principali (Nuove proposte e Campioni) in due anni consecutivi.