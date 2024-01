Fred De Palma a Sanremo 2024

Il re del reggaeton italiano debutta all'Ariston con "Il cielo non ci vuole" Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione sotto la direzione artistica di Amadeus. Sono stati svelati a dicembre i 30 cantanti in gara ed è giunto il momento sipassare il loro curriculum. Come quello di Fred De Palma, il re del reggaeton italiano, che debutterà sul palco dell'Ariston con l'inedito "Il cielo non ci vuole".

Chi è Fred De Palma

Nome d'arte di Federico Palana, Fred De Palma inizia la sua carriera come rapper, facendosi conoscere nell'ambiente attraverso collaborazioni come quella con Dirty C, con il quale forma nel 2010 il gruppo Royal Rhymes. Partecipa a vari concorsi di freestyle, ottenendo una vittoria allo Zelig Urban Talent 2011 e il terzo posto nel 2012 al programma televisivo MTV Spit, dietro a Nitro e Shade.

Sempre nel 2012 intraprende la carriera da solista, incidendo il suo primo album "F.D.P.", mentre l'anno seguente pubblica brano "Passa il microfono", realizzato insieme a Moreno, Clementino, Shade e Marracash. Con quest'ultimo firma anche per la sua etichetta Roccia Music, prendendo parte all'album collettivo "Genesi". Poco dopo pubblica il suo secondo lavoro in studio "Lettera al successo" del 2014, ma l'anno seguente firma per Warner Music Italy e pubblica il nuovo album "BoyFred", a cui segue un quarto disco "Hanglover". La svolta arriva nel 2018 col singolo "D'estate non vale", che sancisce la collaborazione con Ana Mena. Un anno dopo, il duo rinnova il sodalizio con la hit estiva "Una volta ancora", che verrà inserito, insieme al primo, nel quinto album del rapper "Uebe".

Nel 2020 è la volta di "Paloma", singolo cantato con l'artista brasiliana Anitta, seguito da "Ti raggiungerò", che diventerà la colonna sonora dello spot di Wind Tre, collaborazione riaccesa con l'inedito di coppia "Un altro ballo". Nel giugno 2022 torna col singolo "Extasi", mentre nel 2023 pubblica i singoli "Adrenalina" e "Melodia criminal", segnando con quest'ultimo il ritorno della collaborazione con Ana Mena. Chiude l'anno con l'annuncio della sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2024 col brano "Il cielo non ci vuole".