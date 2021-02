Gaia a Sanremo 2021: «Il “Cuore amaro” è il mio»

12 Febbraio 2021 | 10:48 di Cecilia Esposito

È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2021, che si svolgerà dal 2 al 6 del prossimo marzo. 26 Big per un'edizione speciale che apre le porte del suo palco anche agli artisti della nuova generazione della musica italiana. Infatti, tra i nomi noti della canzone pop, spiccano alcuni nomi emergenti per la kermesse sanremese, non acerbi di esperienza, ma sicuramente debuttanti per l'Ariston. Uno di questi è Gaia, habitué delle classifiche nazionali e non alle prima armi con la TV, che parteciperà alla competizione canora con brano "Cuore amaro".

«Mia nonna finalmente è felice per i miei traguardi di vita e mi supporterà da casa. Finalmente imparerà a votare perché mi ha già votata varie volte, ma ha sempre sbagliato, faremo un corso intensivo» ci ha raccontato nel corso dello shooting per la nostra copertina dedicata al festival.

«È una canzone che non parla d’amore, per quanto a me piaccia parlare d’amore, parla di me. Infatti il "Cuore amaro" è mio. Parla della mia storia, del mio percorso, di come mi sento attualmente. È molto personale, anche a livello di sound mi rappresenta tanto, porta molta della mia cultura al pubblico, però sempre con un twist un po’ più contemporaneo».

Si ringrazia Max Factor

Gaia, dai talent a Sanremo

Classe 1997, Gaia Gozzi è la giovane cantautrice italo-brasiliana che la scorsa estate ha conquistato le classifiche nazionali con le hit "Coco Chanel" e "Chega".



Ma facciamo un passo indietro: l'artista ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione, e vittoria, alla 19° edizione del talent "Amici di Maria De Filippi" nel 2019, dopo essere arrivata seconda classificata alla decima edizione di "X Factor" nel 2016.

Nel 2017 è la voce della sigla del cartone animato "Miraculous" insieme al collega Briga e nello stesso anno apre i concerti di Giorgia dell'"Oronero Tour".

Nel marzo 2020 pubblica il suo primo album "Genesi" (Sony Music), sette tracce pop in cui il cantautorato si tinge di influenze latino-americane e urban. Poco dopo esce la riedizione dell'album in formato fisico, intitolato "Nuova Genesi", che contiene due inediti e la versione italiana di "Chega", intitolata "Calma".