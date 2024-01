Gazzelle a Sanremo 2024

L'artista romano della scena indie debutta sul palco dell'Ariston col brano "Tutto qui" Gazzelle Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni, perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione sotto la direzione artistica di Amadeus. Sono già stati svelati i 30 cantnti in gara, tra volti storici della musica italiana e voci delle nuova generazioni. Tra questi troviamo anche Gazzelle, che debutta sul palco dell'Ariston col brano "Tutto qui".

Chi è Gazzelle

Per gli amici Flavio Pardini, Gazzelle inizia a suonare all'età di 22 anni in alcuni locali di Roma, sua città natale, usando il proprio nome, ma dal 2016 utilizza lo pseudonimo con cui è diventato famoso, storpiatura delle celebri scarpe Gazelle di Adidas.

La prima popolarità arriva con il singolo "Quella te", brano che anticipa il suo primo album "Superbattito". Uscito per l'etichetta Maciste Dischi nel 2017, contiene anche i singoli "Zucchero filato" e "Nmrpm". Nello stesso anno arriva il successo anche oltre la scena indipendente, grazie a singoli "Sayonara", "Stelle filanti", "Nero", "Meglio così" e "Martelli" dalle sonorità più pop e radiofoniche. I brani verranno inclusi della versione deluxe dell'album di debutto, dal titolo "Megasuperbattito", pubblicata a marzo 2018. Segue la collaborazione con Lorenzo Fragola per il brano "Super Martina", contenuto nell'album "Bengala" del cantante catanese.

Chiude l'anno col secondo disco, "Punk", anticipato dai singoli "Tutta la vita", "Sopra" e "Scintille", e con l'annuncio del suo "Punk tour". L'anno seguente pubblica un libro di poesie, "Limbo". La riedizione "Post Punk" include gli inediti "Polynesia", "Settembre", "Una canzone che non so" e "Vita paranoia".

Nel 2020 pubblica una serie di singoli di grande successo, "Destri", "Lacri-ma" e "Scusa", che andranno a formare il terzo album in studio "Ok", pubblicato l'anno seguente e che include anche le tracce "Belva" e "Coltellata", quest'ultima insieme al produttore e rapper ThaSup. Sempre nel 2021 arrivano "Tuttecose", in collaborazione con Mara Sattei, e "Fottuta canzone". A giugno 2022 viene invitato da Ligabue a esibirsi al suo concerto a Campovolo per i 30 anni di carriera dell'artista. A giugno 2023 corona il sogno di moltissimi artisti, quello di esibirsi nello stadio della propria città, con un concerto allo Stadio Olimpico di Roma.

Nel 2023 pubblica il suo quarto album, "Dentro", anticipato da alcuni singoli e che vede la partecipazione di Fulminacci, Noyz Narcos e Tha Sup. Chiude l'anno con l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove debutterà col brano "Tutto qui".