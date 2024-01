Geolier a Sanremo 2024

Dopo un anno di successi, il rapper napoletano debutta sul palco dell'Ariston col brano "I p' me, tu p' te" Geolier Credit: © Matteo Baglioni Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione sotto la direzione artistica di Amadeus. Sono stati svelati a dicembra i 30 Big in gara ed è giunto il momento ripassare il loro curriculum. Come quello di Geolier, suo è l'album più venduto del 2023, che debutterà sul palco dell'Ariston con l'inedito "I p' me, tu p' te".

Chi è Geolier

Pseudonimo di Emanuele Palumbo, Geolier è un rapper napoletano che deve molto ad artisti come Co'Sang, Club Dogo, Michael Jackson e Nas. Debutta ufficialmente nel 2018 col singolo "P Secondigliano", a cui seguono i brani "Mercedes", "Queen" e "Mexico". Nel 2019 firma per BFM Music, etichetta discografica fondata da Luchè, con la quale pubblica l'album di debutto "Emanuele", che vanta collaborazioni importanti con Emis Killa, Guè Pequeno, Lele Blade, MV Killa e lo stesso Luchè.

Nel corso del 2020 stringe numerose collaborazioni con rapper e artisti, come Boro Boro per il singolo "Nena", Shablo e Sfera Ebbasta per il brano "M'Manc" e con Gué Pequeno per "Cyborg". Da ricordare anche il suo feat con Anna Tatangelo per la hit estiva "Guapo", mentre poco dopo lavora a tre tracce dell'album "Buongiorno" di Gigi D'Alessio. L'anno successivo è segnato dalle collaborazioni con Mace, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia e Sick Luke. Chiude il 2021 col singolo "Chiagne" con Lazza e Takagi & Ketra, e annuncia l'uscita del suo secondo album "Il coraggio dei bambini", pubblicato il 6 gennaio 2023 per diventare poi il disco più venduto dell'anno. Segue una riedizione dal sottotitolo "Atto II" che include sei bonus track, tra cui feat con Giorgia e Marracash.

Lo scorso 13 ottobre prende parte al singolo "Everyday" di Takagi & Ketra insieme a Shiva e Anna, hit radiofonica, e conclude l'anno con l'annuncio di Amadeus della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 col brano "I p' me, tu p' te".