Ghali a Sanremo 2024

Manca ormai pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la competizione canora più attesa dell'anno. La kermesse si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e vedrà una rosa di ben 30 artisti e artiste sfidarsi con i loro brani inediti. Tra i partecipanti non solo i Big della nostra musica, ma anche inaspettati ritorni e novità, come Ghali, che dopo aver calcato il palco dell'Ariston come ospite debutta in gara con l'inedito "Casa mia".

Chi è Ghali

Ghali Amdouni, voce della nuova generazione di rapper italiani, inizia a fare musica nel 2011. Dopo una lunga serie di collaborazioni, tra cui Sfera Ebbasta e Maruego, singoli e live, si fa notare da Guè Pequeno e Fedez. Nel 2016 arriva la svolta: una serie di brani che attirano sempre più le attenzioni del pubblico e della critica, grazie anche a videoclip accattivanti, e una raccolta "Lunga vita a Sto" con cui si impone come rivelazione del momento.

Sempre nel 2016 fonda l'etichetta Sto Records, con cui pubblica il singolo "Ninna nanna", battendo un nuovo record di streaming in Italia per il più alto numero di ascolti nel primo giorno di uscita. A febbraio 2017 esce il secondo "Pizza kebab", certificato doppio disco di platino dalla FIMI, e poco dopo partecipa alla realizzazione del primo singolo di Charlie Charles, "Bimbi", insieme a Rkomi, Izi, Sfera Ebbasta e Tedua. A maggio dello stesso anno arriva il primo album, dal titolo "Album", anticipato dalla hit "Happy Days" e seguito dal singolo "Habibi".

Da questo momento Ghali è ufficialmente uno dei Big della nuova musica italiana, grazie anche a un nuovo album, "DNA", più pop, a una serie di singoli radiofonici e a collaborazioni di successo. Ricordiamo la hit "Cara Italia", utilizzata per uno spot Vodafone, il brano "Peace & Love" con Sfera Ebbasta, "Ne è valsa la pena" con Capo Plaza, e i due tormentoni "Boogieman" con Salmo e "Good Times". Nel 2021 arriva la collaborazione col misterioso artista Liberato per il brano "Chiagne ancora", mentre l'anno successivo pubblica il suo terzo album "Sensazione ultra".

Da sempre impegnato nel promuovere il dialogo culturale e sostenere l'inclusione dei migranti, il 19 luglio 2022 lancia una campagna di raccolta fondi a favore di Mediterranea Saving Humans, culminata nella donazione di una rescue boat per la Mare Jonio, l’unica nave battente bandiera italiana della “Flotta Civile” di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. Per il suo impegno nelle cause sociali, Ghali è apparso sul New York Times nella Time 100 Next 2023, la lista sulle 100 giovani personalità che stanno plasmando il futuro del mondo.

Non solo, nel 2023 torna a collaborare con Charlie Charles per il singolo "Obladi Oblada", insieme a ThaSup e Fabri Fibra. Lo scorso dicembre il rapper pubblica il suo quarto album, "Pizza Kebab Vol. 1", che vede le partecipazioni di vari artisti come Geolier, Luchè, Simba La Rue e i componenti della ex-Dark Polo Gang. Poco dopo viene svelata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con l'inedito "Casa mia", questa volta in gara, dopo l'esibizione come ospite del 2020.