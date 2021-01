Ghemon a Sanremo 2021: «”Momento perfetto” è una canzone da cantare a squarciagola»

25 Gennaio 2021 | 12:09 di Cecilia Esposito

Pronti, ai posti: via! È partito il conto alla rovescia per la 71° edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Ben 26 big si sfideranno a colpi di musica sul palco dell'Ariston, per una settimana che vuole festeggiare e omaggiare il meglio della canzone italiana. Tra gli artisti in gara troviamo anche piacevoli ritorni, come Ghemon, il rapper-cantautore che si esibirà durante la kermesse sanremese col brano "Momento perfetto".

«Ero in studio dopo il primo lockdown, nonostante abbia fatto uscire un disco ad aprile. È venuta fuori della musica nuova in contrasto con il periodo, molto gioiosa, molto energica. In quel gruppo di pezzi ce n’era uno speciale» ci ha raccontato durante lo shooting per la nostra copertina dedicata al festival. "Momento perfetto" «È una canzone di rinascita, di rivincite, particolarmente energica, molto diversa rispetto a "Rose viola". È una canzone da cantare a squarciagola».

Chi è Ghemon

Pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, Ghemon è un rapper e cantautore con all'attivo sei album, tra cui l'ultimo "Scritto nelle stelle" (Carosello Records). Esordisce come rapper, militando in alcuni progetti e collettivi, e pubblica tre album "La rivincita dei buoni", "E poi, all'improvviso, impazzire" e "Qualcosa è cambiato - Qualcosa cambierà Vol. 2", ma è nel 2014 che inizia a sperimentare e a dare una nuova forma al suo sound. Infatti, con l'album "Orchidee" Ghemon sperimenta varie sonorità, mescolando rap al soul e al funk.

Nel 2017 esce "Mezzanotte", disco che segna la sua consacrazione artistica, sposando definitivamente le influenze della black music. Nel 2018 sale sul palco di Sanremo come ospite di Diodato e poco dopo pubblica la sua prima autobiografia "Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle".

L'anno successivo parteciperà come concorrente alla 69° edizione del Festival di Sanremo con "Rose viola". Pochi mesi fa ha pubblicato una riedizione del suo brano "Inguaribile e romantico", contenuto nel suo ultimo album "Scritto nelle stelle", con una speciale collaborazione con Malika Ayane.