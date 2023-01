Gianluca Grignani a Sanremo 2023

Dopo essere stato ospite di Irama nella scorsa edizione, l'artista torna in gara con l'inedito "Quando ti manca il fiato" Gianluca Grignani Cecilia Esposito







La 73° edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio gli artisti e le artiste in gara. Dal 7 all'11 febbraio si sfideranno durante la competizione canora più attesa d'Italia ben 28 voci, tra le nuove proposte della nostra musica emergente e i Big della canzone italiana, che si sfideranno sul palco dell'Ariston con i loro inediti. Tra i grandi volti della nostra canzone troviamo Gianluca Grignani, che tornerà in gara nella competizione sanremese con l'inedito "Quando ti manca il fiato".

Chi è Gianluca Grignani

Tra i principali cantautori e musicisti della sua generazione, Gianluca Grignani ha segnato la musica italiana degli Anni 90, esordendo nel 1994 a Sanremo Giovani col singolo "La mia storia tra le dita", che alcuni mesi dopo lo farà gareggiare nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1995 con l'inedito "Destinazione Paradiso", subito un grandissimo successo. Nello stesso anno Grignani incide il suo primo album omonimo che vende in un solo anno due milioni di copie.

Negli oltre venticinque anni di carriera, l'artista ha partecipato altre quattro volte al Festival di Sanremo, anche come ospite. Da ricordare il suo duetto con Irama nella serata delle cover nell'edizione del 2021. Non solo, molti anche i riconoscimenti, come la Grolla d'oro per la colonna sonora del film "Che ne sarà di noi" di Giovanni Veronesi, che gli procura anche una nomination ai Nastri d'argento.

Tra le hit che lo hanno consacrato nelle classifiche nazionali, da ricordare i singoli "L'aiuola" e "La fabbrica di plastica". Nella sua lunga carriera troviamo anche il libro autobiografico dal titolo "La mi storia tra le dita", pubblicato nel settembre 2010, mentre l'autunno successivo partecipa al talent televisivo Star Academy. Poco dopo scrive la canzone "Un livido sul cuore" per la cantante Jessica Mazzoli della quinta edizione di X Factor. Nel 2013 Grignani e Gianni Morandi duettano insieme sulle note di "Prima che tutto finisca", durante la terza puntata del Roxy Bar, e l'anno seguente esce in radio "Prima che tutto finisca", singolo di Morandi e scritto proprio da Grignani.

Il 2020 segna il ritorno del cantautore con la pubblicazione di ben tre singoli: esce "Tu che ne sai di me", seguito da "Dimmi cos'hai" e "Non dirò il tuo nome". Nello stesso anno, a distanza di venticinque anni dal disco di esordio, viene rimasterizzato e stampato, per la prima volta in vinile, "Destinazione Paradiso – 25th Anniversary Edition 2020". Lo scorso dicembre ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, questa volta in gara con l'inedito "Quando ti manca il fiato".