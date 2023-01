Gianmaria a Sanremo 2023

Dopo aver vinto Sanremo Giovani, il cantautore debutterà sul palco dell'Ariston col brano "Mostro" gIANMARIA Cecilia Esposito







Pronti alla 73° edizione del Festival di Sanremo? La kermesse canora più attesa dell'anno è ormai alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio i 28 artisti e artiste che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Tra i grandi nomi della canzone italiana, troviamo anche le freschissime proposte selezionate direttamente da Sanremo Giovani. Tra queste spicca Gianmaria, vincitore della selezione sanremese col brano "La città che odi" che porterà in gara l'inedito "Mostro".

Chi è Gianmaria

Classe 2002, Gianmaria Volpato è diventato un volto noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent X Factor del 2021, dove si è qualificato al secondo posto e dopo il quale ha pubblicato il suo primo album in studio "Fallirò", che contiene anche il singolo "Senza saliva". Ma prima dell'esperienza televisiva, il giovane cantautore aveva alle spalle già tre singoli, ovvero "Tutto o niente 2", "Mamma Scusa", prodotto da Bias e scritto con Madame, e "I suicidi", con cui conquista i giudici del talent.

Nel 2022 torna col nuovo singolo "Non dovevo farlo" e col “Fallirò Summer Tour” che lo porta a esibirsi nelle principali città italiane. Poco dopo passa le selezioni per la finale di Sanremo Giovani, che vince col singolo "La città che odi", brano che racconta la solitudine e la sensazione di sentirsi in un posto sbagliato, perduti e sconfitti, anche quando ci adattiamo, ma senza volerlo davvero. Al termine della competizione, annuncia il titolo dell'inedito con cui gareggerà al Festival di Sanremo 2023, ovvero "Mostro".