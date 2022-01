Gianni Morandi a Sanremo 2022

Dopo aver sfiorato la squalifica, l'amato cantautore torna sul palco dell'Ariston Gianni Morandi Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben 25 artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non mancano delle giovani novità tra i concorrenti della manifestazione canora, ma nemmeno i big che rendono grande la nostra musica. Tra questi troviamo Gianni Morandi con l'inedito "Apri tutte le porte".

Chi è Gianni Morandi

Dopo aver rischiato la squalifica per aver "spoilerato" pochi secondi del suo brano per il Festival di Sanremo 2022 (come era successo lo scorso anno a Fedez), Gianni Morandi è rimasto ufficialmente in gara. Anche in questo caso ci troviamo davanti a un artista che non ha bisogno di presentazioni, una delle colonne portanti della musica italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Esordisce nel mondo discografico nel 1962 con "Andavo a cento all'ora", brano di notevole successo che viene incluso nel circuito dei juke box assieme alla successiva "Go-kart twist". Nello stesso anno incide il suo primo singolo di successo, "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", e partecipa a numerose trasmissioni televisive.

La sua carriera è costellata di successi, premi e riconoscimenti, come la prima vittoria del Cantagiro del 1964 con "In ginocchio da te!" e quella a Canzonissima nel 1966 con "Non son degno di te", tour internazionali e programmi televisivi. Ha condotto il Festival di Sanremo due volte, nel 2011 e nel 2012, mentre è ospite speciale della manifestazione canora nel 1999 con i brani "Vita" e "Lasciarsi per amore". Ma è la sua partecipazione (e vittoria) del 1987, insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, con "Si può dare di più" che tutti ben ricordiamo.

Con oltre trenta album in studio, Gianni Morandi è tornato in classifica lo scorso giugno col brano estivo "L'allegria", scritto da Jovanotti.