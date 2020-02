Gigi D’Alessio: «Ecco il mio menù di Sanremo»

05 Febbraio 2020 | 17:26 di Alessandro Alicandri

È uno dei superospiti italiani di Sanremo 2020: Gigi D'Alessio festeggia su Raiuno e sul palco del Teatro Ariston i 20 anni del brano “Non dirgli mai”. È venuto a trovarci in redazione per raccontarci quali sono i suoi piatti preferiti della cucina italiana. Non si è limitato a parlarci delle pietanze che gli fanno gola, ma ci ha dato anche alcuni consigli per la perfetta esecuzione di alcune ricette. Vi ricordiamo che Gigi D'Alessio ha partecipato l'ultima volta a Sanremo nel 2017 con “La prima stella” e a dicembre 2019 è stato giurato per la serata “Sanremo Giovani”. Dal 17 marzo a Brescia parte il suo nuovo tour "Noi due" con il format "A gentile richiesta". Ogni persona con biglietto se estratta potrà chiedere a Gigi di eseguire uno dei circa 250 brani della sua intera carriera e lui la eseguirà. Ogni serata sarà quindi unica e si potrà portare sul palco tutto, successi e rarità.