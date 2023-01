Giorgia a Sanremo 2023

Torna per la quinta volta sul palco dell'Ariston una delle voci più amate della musica italiana Giorgia Cecilia Esposito







La 73° edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio gli artisti e le artiste in gara. Dal 7 all'11 febbraio si sfideranno durante la competizione canora più attesa d'Italia ben 28 voci, tra le nuove proposte della nostra musica emergente e i Big della canzone italiana, che porteranno sul palco dell'Aristo i loro inediti. Tra i grandi volti della nostra canzone troviamo Giorgia, voce inconfondibile che tornerà in gara nella competizione sanremese, per la quinta volta, con l'inedito "Parole dette male".

Chi è Giorgia

Artista romana tra le più amate e intramontabili, Giorgia vanta una lunga e brillante carriera, iniziata ufficialmente nell'autunno del 1993, quando presenta a "Sanremo Giovani" il brano "Nasceremo", classificandosi prima e ottenendo l'accesso al Festival di Sanremo dell'anno successivo nella sezione "Nuove Proposte". Partecipa alla kermesse canora con uno dei suoi successi più celebri, "E poi", con cui però si classifica solo settima. Ma questo non ferma la sua ascesa, anzi, poco dopo il suo album di debutto "Giorgia" la trasforma in una stella della musica italiana. Viene poi invitata da Luciano Pavarotti al suo programma "Pavarotti & Friends", dove interpreta un brano dei Queen, "Who Wants to Live Forever", e alla vigilia del Natale 1994 si esibisce per il Papa in Vaticano, cantando con Andrea Bocelli, con il quale l'anno seguente reinterpreta la nota "Vivo per lei", cover degli O.R.O., uno dei brani più amati del loro repertorio.

Nel 1995 torna al Festival di Sanremo, a cui partecipa in tutto quattro volte, nella categoria Big col brano "Come saprei". Un'edizione storica per lei che, oltre a vincere il primo posto, diventa la prima cantante nella storia del festival a conquistare quattro premi: Primo Posto Big, Premio della Critica, Premio Autori e Premio Radio e TV. Ma non solo Sanremo: numerosi gli altri riconoscimenti, come un Nastro d'Argento e un David di Donatello per il brano "Gocce di memoria", traccia portante della colonna sonora del film "La finestra di fronte" di Ferzan Özpetek, tre Music Awards, una nomination agli MTV Europe Music Awards, alcuni Wind Music Awards, oltre a un Premio Campidoglio e un Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell'ottavo album "Dietro le apparenze" del 2011.

Con dieci album in studio e numerose hit, oltre le già citate ricordiamo "Di sole a d'azzurro", "Tu mi porti su", "Vivi davvero", "C'è da fare" e "Girasole", Giorgia ha riscosso notevole seguito anche all'estero, come in Olanda, Regno Unito, Spagna, Francia, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell'America Latina. Numerose anche le collaborazioni: non solo con amici e colleghi italiani, come Zucchero, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini e Eros Ramazzotti, ma anche nomi internazionali, come Simple Minds, Bryan Adams, Sting, Alicia Keys e Ronan Keating.

Nel 2022 collabora con Mara Sattei nel singolo "Parentesi", prodotto da Tha Supreme, mentre poco dopo compare nell'album di Elisa "Ritorno al futuro/Back to the Future", insieme a Elodie e Roshelle. Arriva anche l'inedito "Tornerai", presentato a "Il tempo delle donne" e scritto a quattro mani con Francesca Michielin e Ghemon e prodotto da Big Fish. Chiude l'anno pubblicando il singolo "Normale", accompagnato da un corto cinematografico dell'attore e regista Rocco Papaleo, e annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Parole dette male".