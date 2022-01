Giovanni Truppi a Sanremo 2022

Debutto sanremese per il cantautore napoletano, andiamo a scoprire meglio chi è Giovanni Truppi Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







Si avvicina sempre di più il momento di vedere sul palco tutti i Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Un'edizione speciale, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio, e che vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben venticinque artiste e artisti, tra giovani debutti e nomi già noti al grande pubblico. Ci anche voci che hanno reso speciale la musica italiana, anche senza scalare le classifiche più gettonate. È il caso di Giovanni Truppi, cantautore napoletano ben noto e apprezzato da un pubblico di nicchia, che debutterà all'Ariston col brano "Tuo padre, mia madre, Lucia".

Chi è Giovanni Truppi

Cantautore e polistrumentista napoletano, Giovanni Truppi si avvicina alla musica in tenera età, iniziando a suonare il pianoforte a soli sette anni, per poi imbracciare anche la chitarra da adolescente. Prima membro di un gruppo rock, intraprende la carriera solista nel 2004 col primo singolo “La Zzzanzara”.

Si trasferisce a Roma a vent'anni, dove continua gli studi musicali e perfeziona la tecnica di canto, ma inizia anche ad appassionarsi al jazz e a esibirsi live. L'anno seguente arriva il suo primo album "C’è un me dentro di me", ma è con i seguenti "Il mondo è come te lo metti in testa" e "Giovanni Truppi" che il cantautore conquista sempre più la critica e il pubblico.

Nel corso degli anni ha ricevuto dal Premio Nuovo IMAIE per la migliore interpretazione al Premio Tenco ed è stato candidato ai Nastri D’Argento per la migliore canzone originale per “Amori che non sanno stare al mondo”, composto per l’omonimo film di Francesca Comencini. Truppi è stato anche ospite nel tour 2019 di Calcutta, con cui ha condiviso il brano "Mia" del suo ultimo album "Poesia e civiltà" – incluso nell'ep "5EP" del cantautore, con altre tre cover e l'inedito "Il tuo numero di telefono".

Il testo di "Tuo padre, tua madre, Lucia"