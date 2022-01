Giusy Ferreri a Sanremo 2022

La Regina dei tormentoni estivi torna sul palco dell'Ariston Giusy Ferreri Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







Il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio, vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben venticinque artiste e artisti, tra giovani debutti e nomi già noti al grande pubblico. Come Giusy Ferreri, celebre per le sue hit estive di successo che quest'anno torna a Sanremo col brano "Miele".

Chi è Giusy Ferreri

Quando sentite la calda voce di Giusy Ferreri in rotazione significa che l'estate è alle porte. Ma quest'anno ha voluto accelerare i tempi e farsi sentire prima.

Qualcuno sicuramente ricorderà la sua partecipazione a "X Factor" nel 2008, conclusa con un secondo posto, che ha inaugurato la sua carriera. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, Giusy Ferreri non è certo una debuttante: ha già calcato il palco dell'Ariston nel 2011, nel 2014 e nel 2017, coi i brani "Il mare immenso", "Ti porto a cena con me" e "Fa talmente male". Il 2015 è l'anno della svolta estiva col brano "Roma-Bangkok" in compagnia di Baby K. Il suo viaggio nelle hit estive prosegue nel 2018 con "Amore & Capoeira" insieme a Takagi & Ketra e Sean Kingston e l'anno seguente con "Jambo", prodotto sempre dal duo "Re Mida" di successi. Continuano i tormentoni estivi con "La Isla" insieme a Elettra Lamborghini nel 2020 e "Shimmy shimmy" la scorsa estate.

Attualmente detiene tre record: è la cantante lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo, con circa 2.600.000 album e singoli; è l’artista che è rimasta più a lungo alla numero 1 della classifica dei singoli italiana (47 settimane), record precedentemente detenuto da Madonna, ed è l'unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, con "Roma-Bangkok".

La sua discografia conta ben sei album in studio, dall'ep di debutto "Non ti scordar mai di me" (2008) al recente "Girotondo" del 2017, mentre lo scorso dicembre ha pubblicato il suo nuovo singolo "Gli Oasis di una volta" che anticipa la sua partecipazione al Festival di Sanremo e il suo prossimo album, previsto per il 2022.

Il testo di "Miele"