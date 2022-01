Highsnob e Hu a Sanremo 2022

Il rapper e la cantautrice insieme sul palco dell'Ariston per la prima volta Highsnob e Hu Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







La 72° edizione del Festival di Sanremo è alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio gli artisti e le artiste in gara. Tra i venticinque talenti che saliranno sul palco dell'Ariston spiccano nomi affermati, ma anche le nuove proposte della musica italiana che soprattutto nell'ultimo anno si stanno facendo conoscere anche al grande pubblico. Come Highsnob e Hu, il rapper e la cantautrice per la prima volta sul palco sanremese col brano "Abbi cura di te".

Chi sono Highsnob e Hu

Rapper il primo, cantautrice, produttrice e polistrumentista la seconda, Highsnob è Michele Matera, mentre Hu è Federica Ferracuti.

Prima di iniziare la carriera solista nel 2016, Highsnob ha fatto parte del duo Bushwaka, con Samuel Heron. Nel settembre del 2016 pubblica il brano “Harley Quinn” e, dopo una serie di singoli, nel giugno 2017 il suo primo ep "PRETTYBOY". L'anno successivo fa uscire “Wannabe”, con la partecipazione di Junior Cally, singolo che anticipa il suo primo album "Bipopular". Nel 2019 esce "23 coltellate" e poco dopo il suo secondo EP "Yin", fino ad arrivare al 2020 con i singoli "Wannabe vol. 3" e "Per odiarti non ho tempo", chiude l'anno col suo secondo album "Yang".

Hu, invece, si avvicina alla musica già a 11 anni: poco dopo comincia a suonare in una cover band e anche in formazioni jazz. Parallelamente si approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello. Intorno ai 15 anni scopre la musica elettronica, appassionandosi alla produzione e all'ingegneria del suono, fino a iscriversi al Conservatorio Rossini di Pesaro, dove studia Sound Design, composizione acustica e tecniche di composizione e spazializzazione ambisonica. Nel 2017 inizia ad esibirsi dal vivo con il nome Hu e nel 2018 è tra i finalisti di Jägermusic Lab, organizzato da Jägermeister.

Curiosità: Il suo nome d'arte deriva da una divinità egizia che rappresenta la forza motrice della creazione. Negli ultimi anni ha anche realizzato diversi lavori pubblicitari tra cui la campagna Lamborghini Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campaign 2018, “Anotherness” per Malloni e il Night Trailer Generator per Jagermeister. Nel 2020 pubblica il suo primo singolo "Neon" e poco dopo firma per la major Warner Music Italy e partecipa ad AmaSanremo 2020 con il brano “Occhi Niagara”, arrivando fino alla finale.

