I bnkr44 a Sanremo 2024

Ospiti lo scorso anno durante la serata delle cover, debuttano sul palco dell'Ariston col brano "Governo punk" bnkr44 Cecilia Esposito







Ai blocchi di partenza, sta per cominciare la 74° edizione del Festival di Sanremo che già promette sorprese, emozioni e, ovviamente, tanta bella musica italiana. I 30 cantanti in gara sono stati svelati e, insieme a loro, ci sono anche i giovanissimi che debutteranno sul palco dell'Ariston. Tra i nomi che hanno superato la selezione di Sanremo Giovani dello scorso dicembre ecco i bnkr44, collettivo amato dai giovanissimi, in gara col brano "Governo punk".

Chi sono i bnkr44

I bnkr44 sono un collettivo di Villanova, una frazione del comune di Empoli, formato da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo. Muovono i primi passi nella musica nel 2019, pubblicando qualche brano su SoundCloud che li porta a firmare per l'etichetta Bomba Dischi. Poco dopo debuttano ufficialmente con l'album d'esordio "44.deluxe, che raccoglie tutti i loro lavori precedentemente caricati sulla piattaforma streaming con l'aggiunta di una collaborazione con Lil Kaneki degli Psicologi.

Nel 2021 pubblicano il secondo album "Farsi male a noi va bene", uscito in tre diversi momenti sotto forma di EP. Viene poi aggiornato con la riedizione "Farsi male a noi va bene 2.0", contenente nuovi inediti e le collaborazioni con Tredici Pietro e Ariete. Nel 2023 partecipano alla serata dei duetti del Festival di Sanremo per cantare con Sethu la cover di "Charlie fa surf" dei Baustelle. Nello stesso anno pubblicano "Per non sentire la noia", "Guida spericolata" e "Mezzanotte", fino ad arrivare al loro terzo album "Fuoristrada", realizzato in collaborazione con Sick Luke e Tropico. In parallelo compaiono come featuring in molti album di spicco della nuova generazione di artisti italiani, come quello di Tedua, col brano "La Verità", in quello di Nerissima Serpe, nella traccia "Cosa sai di me?", e in quello di Mecna, con "Le pareti in questa camera".

Lo scorso dicembre pubblicano il singolo "Memoria" con La Sad e poco dopo partecipano all'ediione 2023 di "Sanremo Giovani" col brano "Effetti speciali", grazie al quale sono ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2024, con l'inedito "Governo punk".