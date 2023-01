I Coma_Cose a Sanremo 2023

Inizia a farsi sempre più vicina la 73° edizione del Festival di Sanremo, ed è giunto il momento di conoscere meglio i cantanti in gara. Tra vecchie conoscenze e artisti delle nuove generazioni, la kermesse promette esibizioni imperdibili. Molti i nomi che debuttano sul palco dell'Ariston, ma altrettanti gli habitué del festival che tornano con un nuovo inedito e la promessa di stupire. Tra i ritorni ecco i Coma_Cose, il duo che nel 2021 aveva emozionato il grande pubblico col brano "Fiamme negli occhi" e che quest'anno torna con "L'addio".

Chi sono i Coma_Cose

Coppia nella vita come sul palco, i Coma_Cose sono California e Fausto Lama, pseudonimi di Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli. Esordiscono insieme a Milano nel 2017, quando Fausto, che aveva temporaneamente abbandonato la carriera musicale col progetto solista Edipo, viene coinvolto da Francesca, ex dj, che aveva conosciuto come collega sul lavoro. Il duo pubblica l'EP "Inverno ticinese" con l'etichetta Asian Fake e l'anno dopo fa la prima apparizione televisiva durante la trasmissione "E poi c'è Cattelan", condotta da Alessandro Cattelan.

Nel 2018 sono invitati, insieme a Giorgio Poi e ai Pop X, dalla band francese Phoenix ad aprire i loro concerti a Parigi nel maggio dello stesso anno. "Anima lattina" e "Post concerto" consolidano il loro successo, in vista del loro primo album "Hype Aura" del 2019. Nello stesso anno partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma, mentre l'anno successivo li vediamo ospiti nell'album "Feat (stato di natura)" di Francesca Michielin col brano "Riserva naturale" e compaiono anche durante un episodio della serie "Summertime" di Netflix.

Durante il lockdown della primavera del 2020, pubblicano l'EP "Due" che contiene i due brani "Guerre fredde" e "La rabbia". Nel 2021 esordiscono sul palco dell'Ariston per la 71° edizione di Sanremo col brano "Fiamme negli occhi", conquistando non solo i fan, ma anche il nuovo pubblico televisivo.

Poco dopo l'esperienza sanremese, pubblicano l'album "Nostralgia", il loro secondo album in studio, e dopo un anno di silenzio, il 7 ottobre 2022, esce "Chiamami", primo singolo estratto dal nuovo disco "Un meraviglioso modo di salvarsi", uscito il 4 novembre, un mese prima dell'annuncio ufficiale della loro partecipazione a Sanremo 2023 con l'inedito "L'addio".