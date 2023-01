I Modà a Sanremo 2023

A distanza di dieci anni dalla loro ultima partecipazione sanremese, la band torna con l'inedito "Lasciami" Modà Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, promette già grandi emozioni e sorprese, grazie anche a una rosa di artisti e artiste in gara davvero interessante. Oltre le giovani proposte di quest'anno e i debutti dalla nuova generazione, ritroviamo anche i Big della musica italiana che già hanno calcato il palco dell'Ariston. Come i Modà, la band gareggerà nella competizione canora con l'inedito "Lasciami".

Chi sono i Modà

Tra le band pop-rock più seguite in Italia, i Modà hanno festeggiato ben vent'anni di carriera proprio nel 2022. Il debutto risale al 2002, quando Francesco "Kekko" Silvestre decide di formare una band. Il primo ep esce l'anno successivo e si chiama "Via d'uscita", poi la pubblicazione di tre album - "Ti amo veramente", "Quello che non ti ho detto" e "Sala d'attesa" - che riscuoto ampi apprezzamenti, grazie anche la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2005 nella sezione Giovani. Il 2011 è l'anno della svolta: l'occasione è l'album "Viva i romantici", che vende oltre 450.000 copie in Italia e che include i successi "La notte", "Sono già solo" e "Come un pittore", quest'ultimo in duetto con Pau Donés dei Jarabedepalo.

Sempre nel 2011 i Modà tornano al Festival di Sanremo col brano "Arriverà", in duetto con Emma, e arrivano al secondo posto nella competizione. Ritentano la sfida della competizione sanremese del 2013, arrivando al terzo posto con "Se si potesse non morire", che diventa anche la traccia principale della colonna sonora del film "Bianca come il latte, rossa come il sangue". Il brano è il primo singolo estratto del loro quinto album "Gioia", pubblicato alcuni giorni dopo la partecipazione al Festival. Nel marzo 2014 partono per una tournée che li porta anche in sette città europee e a New York, e si esibiscono per la prima volta negli stadi, all'Olimpico a Roma e a San Siro a Milano.

Nel 2015 esce il loro sesto album in studio "Passione maledetta", che anticipa una pausa per la band che dura quattro anni. Nel 2019 i Modà tornano con l'album "Testa o croce" e due anni dopo pubblicano l'ep "Buona fortuna (parte prima)", composto da sei brani, tra cui il singolo "Comincia lo show". L'anno seguente la band pubblica la seconda parte dell’ep "Buona fortuna (parte seconda)", accompagnato dal "Buona fortuna Tour", che vuole recuperare anche il tour rimandato nel 2020 a causa delle restrizioni anti-COVID19, con tappa all’Arena di Verona.

Per festeggiare i vent'anni di carriera, la band annuncia un tour nei teatri italiani, accompagnati da un’orchestra. Non solo, a novembre dello stesso anno esce "Buona fortuna (parte terza)", album che contiene i brani dei precedenti ep omonimi e quattro inediti, tra cui un duetto con i Tazenda. Chiudono l'anno annunciando la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023, a dieci anni dalla loro ultima apparizione sanremese, con l'inedito "Lasciami".