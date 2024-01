I Ricchi e Poveri a Sanremo 2024

Con una formazione composta da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, tornano sul palco dell'Ariston col brano "Ma non tutta la vita" Ricchi e Poveri Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione. Sono stati svelati i 30 cantanti in gara ed è giunto il momento ripassare la loro carriera. Come quello dei Ricchi e Poveri, tra i nomi che hanno fatto storia nella musica italiana, che tornano sul palco dell'Ariston con l'inedito "Ma non tutta la vita".

Chi sono i Ricchi e Poveri

Formatosi nel 1967, i Ricchi e Poveri sono un gruppo musicale celebre e amato nei lunghi anni della loro carriera, grazie a canzoni di successo diventate iconiche per più generazioni. La formazione iniziale vede in pista Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Franco Gatti, quest'ultimo venuto a mancare nell'ottobre 2022. Nel 1981, invece, è Marina a lasciare il gruppo, a causa di una lite soprattutto con Angela. Solo nel 2020 il manager Danilo Mancuso riuscirà a riunire i quattro membri per una reunion in occasione del Festival di Sanremo in veste di ospiti – a cui seguiranno altre apparizioni televisive e un album nel 2021, "ReuoniON".

I Ricchi e Poveri sono tra i gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti e il secondo gruppo italiano per vendite, alle spalle dei Pooh. L'apice del loro successo è stato raggiunto negli Anni 70 e 80, grazie ad alcuni brani che hanno segnato la storia della musica italiana, come gli indimenticabili "La prima cosa bella", "Che sarà", "Sarà perché ti amo", "Mamma Maria" e "Voulez vous danser". Non solo Italia: il quartetto ha raggiunto le vette delle classifiche internazionali e negli Anni 90 ha intrapreso una tournée in tutto il mondo, tra i palchi internazionali che hanno calcato ci sono la Royal Albert Hall di Londra, l'Olympia di Parigi e il Cremlino di Mosca.

Ripercorrere la densa carriera del gruppo è un'impresa enorme, ma ci basti ricordare le loro dodici partecipazioni al Festival di Sanremo, la prima nel 1970 in duetto con Nicola Di Bari col brano "La prima cosa bella", con cui si posizionano secondi. Il singolo segna il loro primo vero successo e sarà inserito nel loro album di debutto "Ricchi e Poveri". Sarà invece il 1985 l'anno della vittoria all'Ariston, col successo "Se m'innamoro". Questo febbraio, torneranno in gara alla kermesse canora, come duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, con l'inedito "Ma non tutta la vita".