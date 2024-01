I Santi Francesi a Sanremo 2024

Da "X Factor" a "Sanremo Giovani", fino al debutto sul palco dell'Ariston col brano "L'amore in bocca" Cecilia Esposito







Ai blocchi di partenza, sta per cominciare la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Già promette sorprese, emozioni e tanta bella musica italiana. I 30 cantanti in gara sono stati svelati a dicembre e, insieme a loro, anche i giovanissimi che debutteranno sul palco dell'Ariston. È giunto il momento di fare la conoscenza dei tre nomi che hanno superato la selezione di "Sanremo Giovani", come i Santi Francesi che saranno in gara col brano "L'amore in bocca".

Chi sono i Santi Francesi

Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese sono i Santi Francesi, duo piemontese formatosi nel 2016 inizialmente in forma di trio e con il nome The Jab. Dopo una gavetta nei locali piemontesi e la pubblicazione di un singolo, nel 2017 partecipano al talent show "Amici di Maria De Filippi".

Nel 2019 arriva l'album di debutto "Tutti manifesti" e nel 2021, rimasti in due, si ribattezzano Santi Francesi. L'anno successivo pubblicano il loro primo singolo col nuovo nome, "Signorino" e poco dopo superano le selezioni di "X Factor" con l'inedito "Non è così male". Seguiti dal coach Rkomi, vincono la competizione e poco dopo pubblicano l'EP "In fieri", a cui segue il loro primo tour.

A dicembre sono tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani 2023 col brano "Occhi Tristi", si aggiudicano un posto in gara al Festival di Sanremo 2024 con l'inedito "L'amore in bocca".