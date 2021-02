Il significato e la spiegazione de “Il farmacista”, la canzone di Max Gazzè a Sanremo 2021

Proprio lui, nei panni di dispensatore di medicinali, prova a risolvere i problemi più disparati. Ecco la nostra lettura del testo Max Gazzè Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







È un testo che sembra uscito da un musical, “Il farmacista” di Max Gazzè. Proprio lui, nei panni di dispensatore di medicinali, anzi di intrugli che paiono magici, risolve o prova a risolvere i problemi più disparati. La chiave del brano che porterà a Sanremo 2021 è quella dell'ironia.

Parole come Dimetisterone, Norgestrel o appunto la Trifluoperazina sono termini farmaceutici realmente esistenti anche se i problemi che vuole andare a risolvere sono tra i più disparati, come un brusio indesiderato in conferenza (in conference call?) o lo shopping compulsivo, o gli sbalzi d'umore e lo stress. Insomma, tutto sembra potersi risolvere miscelando gli ingredienti nel modo giusto.



Il passaggio "Cara, c'è / un problema / questa camicia mi incatena / un po' / me l'hanno stretta / a forza sulla schiena” sembra suggerire che questo ambizioso farmacista sia stato poi preso per matto e imprigionato con una camicia di forza.