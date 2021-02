Il significato e la spiegazione di “Amare”, la canzone di La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021

Nel brano si spiega l'impegno, lo sforzo, la dedizione, il sacrificio che si cela dietro il più nobile dei sentimenti. Ecco la nostra lettura del testo La Rappresentante di Lista Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Scordatevi che l'amore ci faccia volare. Le emozioni raccontate da Dario e Veronica, del duo La Rappresentante di Lista, sono crude e non fanno sconti. Nel brano per Sanremo 2021 si spiega l'impegno, lo sforzo, la dedizione, il sacrificio anche, che si cela dietro il più nobile dei sentimenti. “Mi consolerà amare / senza avere tanto” dice il brano, come se il sentimento provato non avesse per forza una sua “restituzione”.

La canzone non arriva alla conclusione con una svolta rasserenante, favolistica. Dice: “Amare (...) è come l'aria che non finirà / ogni volta che stai bene / come l'aria che non finirà / ogni vola che stai male”. Si evince qui l'assoluta dedizione all'altra persona, quasi a legare il proprio amore per l'altro al suo respiro, alla sua stessa esistenza.



Quanto nobile è qui l'amore: un sentimento antico.