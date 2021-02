Il significato e la spiegazione di “Chiamami per nome”, la canzone di Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021

Il brano parla parla di due individualità, non di una coppia nel senso romanzato e predestinato del termine. La nostra lettura del brano Francesca Michielin e Fedez Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







E se un rapporto nascesse tra due persone tanto diverse che a un certo punto della vita si incontrano a metà strada? "Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez è una canzone anomala per Sanremo 2021: parla infatti di due individualità, non di una coppia nel senso romanzato e predestinato del termine.

Ognuno all'inizio del brano parla soprattutto per sé stesso, dimostra di avere piena coscienza della propria identità, ma anche di avere un cuore ferito da curare (il concetto delle spille nel cuore) ed è questo che accomuna entrambi. Essere feriti non è abbastanza per amare gli altri, però: solo quando quelle due persone disperse in un mondo infinitamente grande decidono di chiamarsi, è lì che alla fine si trovano.

Nel pronunciare reciprocamente l'uno il nome dell'altra persona non trovano solo ciò che stavano cercando, ma “aumentano” se stessi, vivendo in modo diverso, di certo più complesso, forse più completo. L'amore in fondo risponde al mistero più grande di tutti: se da solo mi basto, allora a cosa serve tutta queste gente che ho attorno?