Il significato e la spiegazione di “Combat pop”, la canzone di Lo Stato Sociale a Sanremo 2021

Quando si fa critica sociale, è bene divertirsi! Ecco la nostra lettura del testo Lo Stato Sociale Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Quando si fa critica sociale, è bene divertirsi! “Combat pop” de Lo Stato Sociale parte dal mondo della musica per criticare (bonariamente) la società in cui viviamo, che tra l'altro assomiglia sempre di più al mondo dello spettacolo: anche le vite di tutti i giorni appaiono un po' una facciata.

Va bene che il pop non deve per forza sostenere un ideale, ma non si sta un po' superando il limite? Quello che sentirete a Sanremo 2021 è un invito a non stare alle regole “del mercato”, ovvero della società, magari puntando ai vecchi buoni valori di una volta. Magari basandosi sul proprio pensiero.



Nel testo viene anche citato ironicamente Amadeus e il suo profilo “di coppia” in contrasto con "la canzone impegnata / sì ma niente di serio”, proprio come ponte di connessione esplicito tra musica e vita.