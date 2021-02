Il significato e la spiegazione di “Cuore amaro”, la canzone di Gaia a Sanremo 2021

È un manifesto della sua complessità con la quale, a un certo punto della vita, ha fatto pace. Ecco la nostra lettura del testo Gaia Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Non servono troppe parole per descrivere "Cuore amaro" di Gaia, la canzone di Sanremo 2021: è un manifesto della sua complessità con la quale, a un certo punto della vita, ha fatto pace. Si sarà detta "Vado bene così". Ma quanti lo fanno davvero?

Si capisce bene, in questo testo così evocativo di immagini, che in quel marasma che si è ritrovata dentro da ragazzina non aveva bisogno di trovare per forza un ordine. Anzi.

Facendo i conti con sé stessa, ha capito di non aver bisogno di snaturarsi per sentirsi più simile agli altri, missione sulla carta banale, ma nei fatti quasi impossibile oggi.



Il testo richiama spesso ambienti esterni, elementi naturali, radici selvagge che ci riportano alla sua (e magari anche alla nostra) umanità. "Cuore amaro" è una presa di posizione e un atto di libertà.