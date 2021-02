Il significato e la spiegazione di “Fiamme negli occhi”, la canzone di Coma_Cose a Sanremo 2021

Se è amore, è bene che bruci. Non c'è spazio per la noia, ma di certo invece c'è spazio per l'ironia. Ecco la nostra lettura del testo Coma_Cose Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Se è amore, è bene che bruci. Non c'è spazio per la noia, ma di certo invece c'è spazio per l'ironia, come nel brano dei Coma_Cose. Il duo a Sanremo 2021 racconta con immagini semplici e nitidissime il rapporto tra due caratteri forti che non si scontrano e basta, ma si alimentano a vicenda.

Attenzione, quello che viene raccontato da Fausto e California (pare si auto-citi nel testo, in una metafora deliziosa) non è un amore malato, non è un amore che si crogiola nel dolore o nel patetismo.

Le parole snocciolate nel testo che appaiono sì feroci, ma in realtà tradiscono divertite una forma d'amore focalizzato nell'altro, un amore “in bolla”. In realtà la bolla non è isolamento o un pozzo di negatività, ma l'esatto contrario. È una dimensione emotiva e divertita, quasi trascendentale, quella che capiamo solo io e te che ci amiamo e tutto il resto del mondo... chi se ne importa.