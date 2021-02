Il significato e la spiegazione di “La genesi del tuo colore”, la canzone di Irama a Sanremo 2021

Il dolore può diventare un'opportunità, anche quando le cose si mettono davvero male. Ecco la nostra lettura del brano Irama Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Il dolore può diventare un'opportunità, anche quando le cose si mettono davvero male. “La genesi del tuo colore” a Sanremo 2021 è la risposta energica al freno a mano che ci imponiamo (o che ci impone la vita) quando ci sono delle difficoltà o quando c'è un dolore da superare.



“Con una lacrima / colora l'anima” per Irama è un chiaro messaggio di incitamento a praticare subito una svolta, al piangere mentre si balla per non piangersi addosso, al celebrare la vita finché c'è.

Non bisogna essere sul ciglio di un burrone per capire quanto è importante vivere ed esserci nel senso più concreto del termine. Nelle piccole fragilità o nei grandi problemi, la vita toglie delle possibilità, ma ne tiene aperte un altro milione. Allora conviene ballare a quella vita che ti è offerta, conviene cantarla fino a perdere la voce, fino a scordare quel dolore.