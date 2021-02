Il significato e la spiegazione di “Musica leggerissima”, la canzone di Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021

Di lodi alla musica se ne sono fatte tante, ma il più delle volte con un romanticismo non necessario. Ecco la nostra lettura del testo Colapesce e Dimartino Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Di lodi alla musica se ne sono fatte tante, ma il più delle volte con un romanticismo innecessario. Colapesce e Dimartino in “Musica leggerissima” parlano invece della loro (e della nostra) più grande passione senza girarci troppo attorno: le sette note sono tutto ciò che serve per sentirci vivi e mai persi nell'oblio.

La narrazione di questo brano parte proprio dal palco di Sanremo, con riferimento all'orchestra, ai temi che la "musica leggera" propone spesso. Da lì si viaggia per arrivare ovunque, anche nei posti più improbabili, anche in quelli più inaspettati, raccontando come il canto possa permeare ogni ambito della nostra esistenza.

È interessante l'associazione tra il titolo “Musica leggerissima" e il ricorrente nel testo "parole senza mistero, allegre ma non troppo", che riporta un po' alla natura della musica italiana, che tende a far riflettere anche quando non è sua intenzione.