Il significato e la spiegazione di “Parlami”, la canzone di Fasma a Sanremo 2021

La canzone pare sospesa nel momento in cui le urla diventano silenzi imbarazzanti e forse tra i due non ci sarebbe più molto da dire. Ecco la nostra lettura del testo Fasma Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







La canzone di Fasma a Sanremo 2021, "Parlami", sembra ambientata temporalmente nel momento più duro di un amore, ovvero alla fine di una lunga lite. La canzone pare sospesa nel momento in cui le urla diventano silenzi imbarazzanti e forse tra i due non ci sarebbe più molto da dire.

L'artista chiede però alla persona amata di esprimersi, lui si arrende a un amore imperfetto che invece perfetto potrebbe esserlo, se solo lei lo volesse. A un certo punto il silenzio dell'amata diventa un grido e tutto fa capire che questa relazione non accetta la resa. Si racconta di una contaminazione reciproca nei modi di fare, il sintomo di un legame lungo e profondo che non si può buttare via.

Cosa dobbiamo fare quindi? Scendiamo al capolinea o questa è la nostra stazione di partenza? La frase finale "Ti prego tu salvami", mai detta in tutto il resto del brano, fa capire la necessità che l'autore ha di quell'amore per sopravvivere. In un mondo che fa schifo, la loro relazione può tornare a essere un paradiso, ma solo se rimangono mano per mano.