Il significato e la spiegazione di “Quando ti sei innamorato”, la canzone di Orietta Berti a Sanremo 2021

Orietta Berti Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







L'amore cantato da Orietta Berti a Sanremo 2021 è statuario: è pensato per durare per sempre, nonostante tutto. In “Quando ti sei innamorato” l'artista sembra trascinata dagli elementi naturali: il fuoco, l'acqua, la terra (“un'onda senza il mare”) e il vento di un cielo nuvoloso senza stelle.



Dall'altra parte però c'è un uomo che seppur innamorato, ha detto “ti amo” con incertezza, “confuso”, come spesso capita agli uomini. Nonostante questo la donna amata vive in un sogno che non è fatto per forza di sentimenti solidi, ma di promesse eterne: “dicesti non vado lontano, io resto con te”.

Per la donna è assolutamente inimmaginabile un futuro senza questo uomo al suo fianco, la cui assenza non può che lasciare lacrime. L'amore è una decisione presa che sfida tutto, anche il proprio orgoglio. L'importante però, qualsiasi cosa si faccia in amore, è non avere rimpianti.