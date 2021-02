Il significato e la spiegazione di “Quando trovo te”, la canzone di Francesco Renga a Sanremo 2021

Quel senso di vuoto però, è solo l'attimo prima del decollo verso un volo che ci dirige verso l'amore assoluto. Ecco la nostra lettura del testo Francesco Renga Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Con il brano "Quando trovo te”, Francesco Renga a Sanremo 2021 ci porta come su una pista di decollo. Si parte piano, tra il “cigolare” metallico di immagini quotidiane che trasmettono un primo senso di vuoto.

Quel senso di vuoto, però, è solo l'attimo prima del decollo verso un volo che ci dirige verso l'amore assoluto. "Quando trovo te" si lega molto al tema del ricordo: sembra infatti parlare di un amore non nuovo che per colpa della quotidianità non si è sempre in grado di apprezzare abbastanza, di vedere lucidamente nella meraviglia che potrebbe dare ogni giorno.

Una volta raggiunto o una volta riafferrato però, questo amore è capace di portarti in una dimensione totalizzante nella quale non serve più altro. "Sei lo stupore atteso, un desiderio, la meraviglia di ogni giorno nuovo” canta. Allora è lì che dopo tutto questo giro intercontinentale, alla fine sei ritornato a casa.