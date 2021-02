Il significato e la spiegazione di “Santa Marinella”, la canzone di Fulminacci a Sanremo 2021

Sembra una sequenza di un film: parla della voglia di fare tardi, collezionare sciocchezze. Ecco la nostra lettura del testo Fulminacci Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Non c'è niente di male ad abbandonarsi ai propri istinti. Magari potranno risultare adolescenziali, disillusi e troppo liberi, ma vuoi mettere che serata? "Santa Marinella" di Fulminacci a Sanremo 2021 sembra una sequenza di un film: parla della voglia di fare tardi, collezionare sciocchezze, divertirsi in una notte d'amore e poter dire il giorno dopo "tu non sai cos'è successo".

L'artista a Sanremo 2021 non si sforza di essere introspettivo, ai fatti non è nella sua attitudine farlo mai forzatamente, ma racconta di una necessità che dentro di noi abbiamo tutti: quella di leggere ogni tanto un copione diverso dalla nostra solita vitaccia. Di questi tempi, anche qualche ora di follia notturna equivale a sognare.