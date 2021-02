Il significato e la spiegazione di “Ti piaci così”, la canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021

La tua vita è un menu a tendina di opzioni tra cui scegliere per poi decidere ciò che ti fa stare bene. Ecco la nostra lettura del testo. Malika Ayane Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Le parole di “Ti piaci così”, il brano di Malika Ayane per Sanremo 2021, hanno un ritmo tutto loro, che prescinde dalla musica. Le parole è come se suonassero nel loro susseguirsi e nel loro significato. È una canzone che parla di possibilità, simbolicamente dice che la tua vita è un menu a tendina di opzioni tra cui scegliere, per poi decidere ciò che ti fa stare bene. Ovvio? No.

Dietro quelle parole c'è l'invito a scendere in strada scegliendo le proprie regole per viaggiare nel quotidiano. Sarà un po' come guardarsi allo specchio la prima volta e piacersi sul serio. Non è una questione di immagine, è una questione di scelte che definiscono la tua identità.