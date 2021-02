Il significato e la spiegazione di “Torno a te”, la canzone di Random a Sanremo 2021

I sentimenti di un ragazzo così giovane non possono che essere tinti di sorpresa. Ecco la nostra lettura del testo Random Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







I sentimenti di un ragazzo così giovane non possono che essere tinti di sorpresa. “Torno a te” di Random è il racconto semplice di emozioni che ti fanno girare la testa. Nella sua canzone per Sanremo 2021 c'è tutta l'incredulità di quel momento in cui ti chiedi se la persona che ti è capitata a fianco è reale o frutto della tua fantasia.

Nell'uomo, anzi nel ragazzo, rimane la sospensione dell'incanto senza macchia. Perché allora il pezzo si intitola “Torno a te”? È un ritorno di fiamma? Chissà. Magari invece due anime gemelle sono destinate a trovarsi in ogni vita come se fosse sempre la prima volta.