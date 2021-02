Il significato e la spiegazione di “Un milione di cose da dirti”, la canzone di Ermal Meta a Sanremo 2021

A volte l'amore poi sa tirare fuori però le parole giuste, anche quelle autocritiche. La nostra lettura del testo Ermal Meta Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







È una danza d'amore quella raccontata da Ermal Meta nel brano "Un milione di cose da dirti". Nel romanticismo delle sue parole, c'è il dinamismo di una relazione con i suoi alti e i suoi bassissimi. Con le sue ricchezze e le sue miserie.

Nel brano per Sanremo 2021 l'innamorato continua a promettere di non voler dire niente, perché forse niente c'è da dire, ma a volte l'amore sa tirare fuori però le parole giuste, anche quelle autocritiche.

"Avrai il mio cuore a sonagli" dice Ermal, dicendo in breve tantissime cose con un riferimento a un tipo di serpente. Quello descritto del cantautore sembra essere un cuore che si muove vorticosamente come la coda del rettile, fa sapere senza filtri quando si sente in pericolo ma soprattutto è un cuore rumoroso, che produce suono, che produce musica.

Fortissima è la frase "E se non riesco ad alzarti starò con te per terra”, nella quale spiega che a volte non possiamo essere per forza la soluzione ai problemi della persona che amiamo, ma possiamo essere degni compagni d'attesa di tempi migliori, anche nei tempi più duri.