Il significato e la spiegazione di “Voce”, la canzone di Madame a Sanremo 2021

La lontananza fa male e si scontra con la mancanza. Ecco la nostra lettura del testo Madame Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Quasi certamente vi sarà capitato di vivere un amore adolescenziale. Arriva, ti ferisce immensamente e il più delle volte va presto via. Il ricordo di quella storia (anche dopo anni) è sempre intenso, come se fosse accaduto due ore fa. A Sanremo 2021, Madame nella sua “Voce” si abbandona a questo genere di ricordi, quelli di una lontananza incolmabile che diventa anche follia.

La lontananza fa male e si scontra con la mancanza ma soprattutto con il forte senso di identificazione che si ha nell'altra persona. Quel sentimento sarà pure adolescenziale ma nelle sue emozioni è unico, nobile, irripetibile.



“Tu sei la mia voce” dice Madame a fine brano spiegando anche il titolo, quando quell'amore sembra tornato a vivere nella realtà e non più nel ricordo. Solo così diventerà eterno. Come l'amore per la musica.