Il testo di “Ciao ciao”, la canzone di La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022

Le parole della canzone di La Rappresentante di Lista in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi La Rappresentante di Lista Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Secondo Sanremo di fila per il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Il tema non potrebbe essere più attuale: la fine del mondo… È in un pezzo veloce e ballabile, in bilico tra funk e dance, si lancia un “Ciao ciao” definitivo, dove ritroviamo l'ironia di una generazione che guarda il futuro con disincanto. «Mentre mangio cioccolata in un locale mi travolge una vertigine sociale». E poi via, per l'ultimo ballo scatenato prima dell'apocalisse?

Il testo e le parole della canzone di La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

La Rappresentante di Lista

Ciao ciao

di V. Lucchesi - D. F. Mangiaracina - V. Lucchesi -

D. F. Mangiaracina - R. Calabrese - R. Cammarata - C. Drago - S. Privitera

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Woodworm Publishing Italia/DiPiù - Milano - Arezzo - Milano

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao

© Riproduzione Riservata

Sorrisi è l'unico posto dove potete trovare tutti i testi ufficiali di Sanremo, autorizzati dagli artisti e dagli editori, e corretti fino all’ultimo momento in caso di variazioni degli autori. Diffidate dalle imitazioni!