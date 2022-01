Il testo di “Domenica”, la canzone di Achille Lauro a Sanremo 2022

Le parole della canzone di Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi Achille Lauro Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Al suo quarto Sanremo di fila, il terzo in gara, Achille Lauro porta un brano ritmato che rientra perfettamente nel suo stile, mescolando quindi pop e rock, con un testo ricco di metafore ironiche e suggestive come “l'amore è un’overdose” e “sta vita è un roller coaster”. Il ritornello, tra fischi e battimano, ha le carte per diventare un tormentone. Con lui sul palco ci sarà un grande coro gospel americano.

Il testo e le parole della canzone di Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - "Domenica"

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir

Domenica

di L. De Marinis - S. P. Manzari - D. Petrella - M. Ciceroni - M. Cutolo - G. Calculli - S. P. Manzari

Ed. Brioche Ed. Mus./Red Music Edizioni Musicali/

Universal Music Publishing Ricordi/De Marinis Publishing/

Azuni Records/Proprietà degli Autori - Milano - Roma

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

© Riproduzione Riservata

Sorrisi è l'unico posto dove potete trovare tutti i testi ufficiali di Sanremo, autorizzati dagli artisti e dagli editori, e corretti fino all’ultimo momento in caso di variazioni degli autori. Diffidate dalle imitazioni!