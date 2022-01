Il testo di “Dove si balla”, la canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2022

Le parole della canzone di Dargen D'Amico in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi Dargen D'Amico Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Si balla, letteralmente, con Dargen D'Amico, che trasformerà il palco dell'Ariston in una discoteca con una canzone dal chiaro retrogusto Anni 90. «Tra i rottami balla, per restare a galla» è una delle frasi più immediate di questo Festival e il pezzo del produttore, rapper e dj è un'autentica dichiarazione d'amore alla musica dance, quella «che fa pà para-rà pararà pa-pà». Irresistibile.

Il testo e le parole della canzone di Dargen D'Amico - "Dove si balla"

Dargen D’Amico

Dove si balla

di J. M. L. D’Amico - E. Roberts - G. Fazio - J. M. L. D’Amico - E. Roberts - G. Fazio - A. Bonomo

Ed. Music Union/Giada Mesi/Visionary Sapiens Publishing - Milano - Parma

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

(6+)

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

- Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

- Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d’accordo…

Non glielo diciamo

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane ma c’è un bel legame

E sto anche vedendo una

Sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme

Ma promette bene

E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu m’hai levato tutto tranne l’appetito

Ogni tanto in lontanza sento ancora musica

Che fa

Pà para-rà pararà pa-pà

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

© Riproduzione Riservata

